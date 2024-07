Homem morre em acidente grave na BR-365 envolvendo duas carretas | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Na manhã desta quarta-feira (3), um homem de 48 anos morreu em um acidente grave na BR-365, nas proximidades de São Gonçalo do Abaeté. O trágico incidente envolveu duas carretas e deixou a rodovia parcialmente interditada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta azul, que seguia no sentido Montes Claros, colidiu com a parte traseira de uma carreta bitrem que trafegava no sentido contrário. O impacto da colisão foi tão forte que o motorista da carreta azul foi arremessado para fora do veículo, falecendo no local. A vítima era natural do estado de Sergipe.

