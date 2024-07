Homem morre e criança fica ferida após acidente em Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/07/2024 - 13h32 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um grave acidente ocorrido na Avenida Aldo Borges Leão, no bairro Monte Hebron, em Uberlândia, resultou na morte de um homem e deixou uma criança de dez anos ferida. A colisão envolveu uma motocicleta que se chocou contra um poste.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima fatal sofreu um traumatismo craniano e entrou em parada cardíaca. Os militares realizaram manobras de reanimação por cerca de 45 minutos, mas, infelizmente, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A criança, que também estava na motocicleta, sofreu um traumatismo craniano e outros ferimentos pelo corpo. Ela foi socorrida e encaminhada para o Pronto-Socorro da UFU para receber atendimento médico.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A colisão com o poste pode ter sido provocada por diversos fatores, como excesso de velocidade, desatenção do condutor ou até mesmo alguma falha mecânica na motocicleta. A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do ocorrido para determinar as causas exatas do acidente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=dfV2zExaJqg

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ddOf9xr12Ko

👉 https://www.youtube.com/watch?v=7jbiOnhGp2c

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #acidente #uberlândia #morte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.