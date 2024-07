Homem morre após tentativa de latrocínio em Uberaba | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/07/2024 - 15h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h32 ) ‌



Na manhã de hoje, a cidade de Uberaba foi palco de um crime violento. Um homem foi vítima de uma tentativa de latrocínio em uma borracharia localizada na Avenida Guilherme Capucci, número 180. De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo e, mesmo ferido, conseguiu relatar aos policiais que não conhecia os autores do crime.

A motivação do crime, segundo a vítima, foi o roubo de sua corrente de ouro. Durante a ação criminosa, houve uma luta corporal entre a vítima e um dos assaltantes, resultando em um ferimento por arma branca no criminoso. As equipes da Polícia Militar, incluindo a equipe Ajax e o supervisor, iniciaram as buscas pelos autores do crime.

Um veículo Gol de cor preta, com placa adulterada (GNB3586), foi identificado como sendo utilizado pelos criminosos. O sistema de monitoramento "Cidade Vigiada" registrou a passagem do veículo suspeito pela Rua Décio de Moreira, em direção à zona rural, às 10h57. A polícia acredita que esse veículo já havia sido utilizado em outro crime semelhante na cidade de Ponte Alta.

