Homem morre após ser agredido por agentes em estação de trem em Carapicuíba (SP). 📲 #RecordNews

Homem morre após ser agredido por agentes em estação de trem em Carapicuíba (SP).
Aclr|Do canal Record News no YouTube 03/12/2024 - 15h57 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h03 )

Um passageiro morreu após ser agredido por seguranças da Via Mobilidade e um Guarda Civil na estação de Carapicuíba, da Linha 8-Diamante, no dia 11 de novembro. Circuitos de segurança internos da estação flagraram o ocorrido, quando a vitima aparentava estar confusa e tentava passar pelas catracas sem pagar.

Um homem, de camiseta preta, impede a passagem do rapaz. De acordo com a companhia responsável pela estação, o homem é um GCM que estava à paisana e não tem nenhum envolvimento com a segurança da estação. Logo em seguida, um segurança leva o homem até uma sala interna da estação. Em um outro vídeo é possível ver a vítima no chão enquanto era agredida por seguranças.

Em nota, a Via Mobilidade afirmou que a vitima teve um mau súbito e foi levada a uma unidade de pronto-atendimento, onde foi registrado o óbito. A concessionária informou que o corpo do rapaz está passando por exames periciais e toxicológicos. Um boletim de ocorrência foi registrado e as autoridades aguardam os resultados da perícia. O caso aconteceu no dia 11 de novembro, mas veio a pública nesta terça-feira (03). 📲 #RecordNews

