Homem morre após se envolver em briga com taco de sinuca | Balanço Geral Manhã

Um homem de 30 anos morreu após se envolver em uma briga com taco de sinuca em Campos Altos, no Alto Paranaíba. O crime foi registrado na noite desta segunda-feira (24).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 22h. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram a vítima com um taco de sinuca quebrado e cravado no tórax, já sem sinais vitais. Apesar das tentativas de reanimação imediata, a vítima não resistiu aos ferimentos.

O suspeito de 28 anos também foi socorrido, apresentando ferimento na cabeça. Ele foi levado ao hospital por uma ambulância da prefeitura de Campos Altos. Após ser medicado, o suspeito foi preso e não quis dar sua versão dos fatos.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar (PM), a briga ocorreu durante uma partida de bilhar, quando os dois homens começaram a se agredir com o taco de sinuca. A motivação da briga não foi informada, mas uma testemunha relatou que os dois já se envolveram em outra discussão anteriormente, porque a vítima teria flertado com a esposa do agressor.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A perícia foi acionada e a Polícia Civil segue investigando o caso.

