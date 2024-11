Homem morre ao pular de parapente em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. 📲 #RecordNews

Homem morre ao pular de parapente em S√£o Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. ūüď≤ #RecordNews Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/11/2024 - 13h07 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem morreu ao pular de parapente na Pedra Bonita, em S√£o Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. As imagens do acidente foram gravadas por uma visitante do local. O corpo de Jos√© de Alencar Lima J√ļnior, de 49 anos, foi encontrado em uma √°rea de mata pr√≥xima ao ponto de salto e encaminhado ao IML, no centro da cidade.

De acordo com o Clube S√£o Conrado de Voo Livre, que administra a √°rea de saltos de parente e asa-delta, Jos√© passou pela √°rea sem se identificar e n√£o usou a rampa de acesso controlada pela empresa. Ele optou por saltar da pedra pr√≥ximo √† √°rea reservada apenas para visita√ß√£o. ūüď≤ #RecordNews

Os textos aqui publicados n√£o refletem necessariamente a opini√£o do Grupo Record.