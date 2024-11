Homem morre afogado na Praia do Gravatá, em Navegantes; corpo é encontrado por banhistas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/11/2024 - 09h18 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h19 ) twitter

Neste domingo, 17 de novembro, um homem perdeu a vida após se afogar na Praia do Gravatá, em Navegantes. O corpo foi localizado por banhistas que estavam na área e rapidamente acionaram as autoridades. A repórter Juliana Senne traz informações sobre o ocorrido, com detalhes sobre as circunstâncias do afogamento e os esforços das equipes de resgate. A vítima ainda não foi identificada oficialmente, e a polícia segue investigando o caso.

