Homem leva três tiros em Jaraguá do Sul: esposa alega legítima defesa Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 12/08/2024 - 15h42 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h30 ) ‌



Em Jaraguá do Sul, um homem foi baleado com três tiros pela esposa, que alegou que agiu em legítima defesa. O incidente levantou questões sobre o contexto da defesa e os motivos por trás do ataque. Isabella Motta traz todos os detalhes dessa situação na Tribuna do Povo, com uma análise completa do caso e a perspectiva da esposa envolvida.

