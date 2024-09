Homem invade delegacia para tentar agredir a esposa que realizava denúncia Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/09/2024 - 09h24 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h26 ) ‌



Um incidente grave ocorreu em Maracajá, no sul do estado, quando um homem invadiu uma delegacia com o objetivo de esfaquear sua companheira. A situação foi contida rapidamente pelas autoridades presentes, e o homem foi detido no local. A repórter Rachel Schneider traz detalhes ao vivo sobre o caso, incluindo as circunstâncias da invasão e as ações das autoridades para garantir a segurança da vítima e resolver a situação.

