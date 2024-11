Homem furta pneu de carro em plena luz do dia em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/11/2024 - 13h32 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h49 ) twitter

Em plena luz do dia, um homem foi flagrado furtando o pneu de um carro estacionado na movimentada Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia. O criminoso chegou ao local de moto, estacionou atrás do veículo e retirou ferramentas do compartimento de carga. Com uma postura que simulava a de um prestador de serviço, ele abaixou-se ao lado do carro, disfarçando a ação.

O vídeo do flagrante revela que, em menos de quatro minutos, o homem conseguiu remover o pneu, substituí-lo por um tijolo para sustentar o veículo e sair tranquilamente. A movimentação intensa na avenida não impediu a ação, que ocorreu sem que ninguém percebesse ou interviesse.

