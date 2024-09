Homem furta casa e tenta fugir pelo mar no litoral paulista Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 03/09/2024 - 11h51 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um ladrão tentou fugir da polícia após um furto em uma casa em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Dois homens foram identificados como suspeitos do crime. Um deles foi capturado enquanto o outro entrou no mar para tentar escapar. O homem se misturou aos banhistas antes de ser perseguido pela equipe policial. Mas, o helicóptero da Polícia Militar acompanhou a situação e os policiais seguiram na busca pelo suspeito até que ele saiu da água e foi preso.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.