Homem foi assassinado após discutir com o melhor amigo por uma dívida de um euro



Um homem foi assassinado após discutir com o melhor amigo em Peruíbe, litoral de São Paulo. A mulher de Paulo cresceu no bairro onde o casal vivia e testemunhou o crime. Paulo e Biu discutiram por causa de uma dívida de apenas um euro. A história ainda está confusa para a esposa da vítima, mas Laís conta que Paulo chegou a fazer uma transferência para Biu. Após o desentendimento, o jardineiro ainda teria pedido desculpa para o vizinho, mas o suspeito não estava disposto a perdoar e atacou Paulo com uma faca. A vítima chegou a ser internada, mas acabou por falecer após 19 dias. Já o agressor segue foragido.

