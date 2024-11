Homem faz mãe refém e é preso após 6 horas de negociação, em Vargem Grande do Sul Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 28/10/2024 - 16h05 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h35 ) twitter

Um homem de 27 anos foi preso por equipes da força tática após agredir e fazer a própria mãe de refém, neste sábado (26), na zona rural de Vargem Grande do Sul. Depois de seis horas de muita negociação, as equipes da Polícia Militar e do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) precisaram usar a força para prendê-lo.

