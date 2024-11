Homem fantasiado de “fantasma” invade condomínio na Grande BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 07/11/2024 - 10h03 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Moradores de um prédio em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, recorreram à contratação de um vigia depois que o local foi invadido por um "fantasma". A gravação foi feita por uma câmera de segurança do prédio. O homem que caminha com um lençol da cabeça aos pés usa boné e máscara para não ser identificado. Assim que se aproxima do portão, ele faz sinal para um comparsa. Juntos, eles fazem força e conseguem empurrar a grade do portão da garagem. Em seguida, a dupla entra no condomínio sem chamar a atenção. Eles não conseguiram furtar nada no condomínio. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.