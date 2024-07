Homem esquece de puxar freio de mão do carro e veículo "foge" da garagem Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 20/07/2024 - 13h30 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h14 ) ‌



Abrimos o Balanço Geral de hoje com uma história inusitada: o filho vai levar a mãe no hospital e, ao chegar em casa, esquece de puxar o freio de mão do carro. Resultado: o veículo desce pela rampa da garagem e derruba o portão da casa. Por muito pouco, o veículo não bateu em outro carro e não acerta o cachorro da família. Com a ajuda de vizinhos, eles pegaram o portão e conseguiram colocá-lo de volta no lugar.

