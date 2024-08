Homem esfaqueado no olho em Uberlândia tem alta médica | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/08/2024 - 08h34 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h38 ) ‌



Um homem que deu entrada no pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no último domingo (19), com uma faca cravada no olho, já recebeu alta médica. A vítima, que vive em situação de rua, relatou à polícia que usou drogas por dois dias consecutivos, não se lembra de nada do ocorrido e que acordou com a lâmina enfiada no olho direito.

Após passar por uma cirurgia delicada, o paciente teve a faca retirada e, por sorte, não perdeu a visão. A Polícia Militar, acionada para atender a ocorrência, iniciou as investigações para identificar o autor da agressão. A vítima, por não se lembrar dos fatos, não conseguiu fornecer informações sobre o suspeito.

