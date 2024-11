Homem escala estrutura para invadir e furtar clínica odontológica em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 08/11/2024 - 07h32 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h48 ) twitter

Na manhã desta quarta-feira (6), câmeras de segurança flagraram um homem tentando furtar uma clínica odontológica localizada na avenida João Pinheiro, no Centro de Uberlândia. Segundo a representante do estabelecimento, o suspeito teria escalado a estrutura do estabelecimento para conseguir entrar no local.

Nas imagens, o homem aparece rondando a clínica e examinando o ambiente. Ele então decide arrancar a televisão da sala de espera, que estava fixada à parede e conectada à energia.

Com dificuldade, o suspeito remove o aparelho e caminha até o exterior da clínica, onde passa a televisão por cima de um muro e a posiciona no telhado da residência vizinha.De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem tentou seguir com o furto, mas acabou abandonando a televisão no telhado.

