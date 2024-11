Homem entra com carro dentro da água em atracadouro de navios em Balneário Camboriú Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/10/2024 - 09h34 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h37 ) twitter

Um incidente inusitado ocorreu em Balneário Camboriú, onde um homem perdeu o controle do seu veículo e caiu dentro do Rio Camboriú. O caso chamou a atenção das autoridades locais e mobilizou equipes de emergência. A repórter Juliana Senne traz detalhes ao vivo sobre o que aconteceu e as medidas que estão sendo tomadas. O acidente levantou questões sobre a segurança no atracadouro de navios, uma área movimentada da cidade. As autoridades estão investigando as circunstâncias do ocorrido e alertando motoristas sobre a importância da cautela nas proximidades de áreas com água.

