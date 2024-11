Homem encontrado morto no Rio Pardo teve casa revirada e pode ter sido assassinado em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/11/2024 - 09h35 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h25 ) twitter

Foi enterrado na tarde desta quinta (21), o corpo de André Luís Batista, de 44 anos, que estava desaparecido e foi encontrado no Rio Pardo durante o feriado desta quarta (20), em Ribeirão Preto. André foi visto com vida pela última vez no último sábado (16) em um assentamento na região do bairro Ribeirão Verde. Familiares contaram que encontraram a casa dele revirada; a Polícia investiga o caso como morte suspeita, mas não está descartado homicídio.

*Reportagem exibida em 21/11/2024.

