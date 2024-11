Homem em surto psicótico invade shopping com uma faca e é baleado em Blumenau Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/11/2024 - 08h00 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h22 ) twitter

Na manhã desta quarta-feira (21), um homem em surto psicótico invadiu um shopping em Blumenau portando uma faca. Após ameaçar pessoas no local, ele foi baleado no estacionamento por seguranças. O repórter Pedro Mariano traz informações ao vivo sobre o caso e o estado de saúde do suspeito. Confira os detalhes do ocorrido.

