Homem em estado grave após choque elétrico durante limpeza de piscina
25/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h41 )

Um homem segue em estado grave após sofrer um forte choque elétrico enquanto realizava a limpeza de uma piscina. O acidente ocorreu em Joinville e deixou a vítima com ferimentos críticos. Segundo informações, ele manuseava equipamentos de limpeza quando foi atingido pela descarga elétrica. A equipe de reportagem, com Felipe Bambace, traz atualizações sobre o estado de saúde da vítima e os cuidados necessários para evitar acidentes com eletricidade em ambientes domésticos. Acompanhe todos os detalhes desse caso na Tribuna do Povo.

