Homem é vítima de tentativa de execução em padaria Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/09/2024 - 13h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios foi alvo de uma tentativa de execução dentro de uma padaria em Belo Horizonte (MG). Dois carros pararam do outro lado da rua, e quatro homens encapuzados e armados desceram. Apesar de hesitarem inicialmente, os criminosos abriram fogo. O homem, ao perceber a movimentação, correu para a cozinha da padaria e conseguiu fechar a porta antes que os atiradores pudessem alcançá-lo. Os criminosos tentaram forçar a entrada, disparando contra a porta e tentando abri-la a chutes, mas sem sucesso. Clientes fugiram em meio ao tiroteio. Ferido, o homem conseguiu sair da padaria e se dirigiu a uma unidade de pronto atendimento, onde recebeu cuidados médicos. A polícia investiga o caso, suspeitando que a tentativa de execução esteja relacionada ao histórico criminal do homem.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.