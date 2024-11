Homem é suspeito de matar companheira e esconder o corpo em casa na Grande BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 22/11/2024 - 17h18 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h32 ) twitter

Um homem matou a namorada, de 51 anos, e escondeu o corpo no sítio onde moravam em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia foi acionada após a família de Julia Sorrentino não conseguir entrar em contato com ela. Ao chegarem no local, encontraram o corpo dela em um quarto. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, que segundo familiares, tinha um histórico de violência no relacionamento. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

