Homem é suspeito de furtar ônibus e causar acidente com morte em MG Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 17/10/2024 - 13h25 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na tarde da última quarta (16), um homem furtou um ônibus na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O veículo estava parado no ponto final quando foi levado, e o suspeito dirigiu por cerca de 40 km até Nova Lima, sendo monitorado por rastreador. Durante a perseguição policial, o suspeito perdeu o controle do ônibus, colidindo com uma van que atingiu um carro de passeio. O motorista do carro morreu no local e a passageira foi levada ao hospital em estado de choque. O suspeito foi detido pela Polícia Militar após o acidente.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.