Homem é resgatado após ficar nove horas à deriva

Um homem foi resgatado após passar nove horas à deriva na Praia da Armação do Pântano do Sul, em Florianópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o homem, de 52 anos, estava em alto-mar em uma embarcação de alumínio. O resgate foi realizado na madrugada deste domingo (14), com agentes enfrentando chuva, vento sul e fortes ondulações. Graças ao colete salva-vidas e roupas que o mantiveram aquecido, ele foi avistado de longe pela luz de baixa intensidade no barco.

