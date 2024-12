Homem é resgatado após cinco dias preso sob árvore em São Bento do Sul Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 06/12/2024 - 15h22 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h39 ) twitter

Após quase cinco dias desaparecido, um homem de 48 anos foi encontrado preso embaixo de uma árvore em São Bento do Sul. Apesar da situação difícil, ele estava com vida quando resgatado. As buscas foram realizadas por equipes locais que se mobilizaram após o desaparecimento. O caso impressiona pela resistência da vítima, que enfrentou dias sem auxílio, e reforça a importância do trabalho conjunto de busca e resgate. A história teve um desfecho positivo e trouxe alívio à comunidade.

