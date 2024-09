Homem é preso por tentar enganar idoso no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 30/08/2024 - 12h22 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h22 ) ‌



José Ivan de Souza, de 62 anos, foi preso em flagrante no Rio de Janeiro acusado de estelionato. O homem fingiu ser funcionário de um jornal impresso e contatou um idoso de 80 anos. Durante a ligação, o criminoso solicitou os dados do cartão para renovar a assinatura do jornal. A vítima forneceu as informações acreditando na solicitação.

