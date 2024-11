Homem é preso por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira em Paracatu Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/11/2024 - 07h31 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h46 ) twitter

Um homem de 26 anos foi preso após agredir sua ex-companheira com uma coronhada na tarde desta quarta-feira (20), o crime ocorreu no bairro Bela Vista, em Paracatu. Ele havia descumprido medida protetiva e ameaçar a vítima com um revólver.

Segundo os militares, a vítima relatou que tinha um relacionamento de sete anos com o autor e tem uma filha de cinco anos com ele. No entanto, mesmo após a separação e a garantia da medida protetiva, o suspeito não aceitou o fim do relacionamento e continuou a persegui-la.

Nesta quarta-feira, o suspeito perseguiu a vítima até a casa de amigas dela. Ao encontrá-la no local, ele ameaçou a mulher e as pessoas presentes e desferiu a coronhada. Após a agressão, ele fugiu em uma motocicleta, mas foi localizado escondido na casa da mãe dele.

Após diligências, a polícia encontrou a motocicleta estacionada em uma garagem e, com o reforço de outras equipes, conseguiu localizar o autor, que se entregou acompanhado da mãe.

