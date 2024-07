Homem é preso por ameaçar companheira: vítima disse que o suspeito tentou bater o carro onde estavam Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 22/07/2024 - 15h08 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h39 ) ‌



Na noite de sábado, 20, policiais militares da 2ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. A guarnição foi acionada após uma mulher buscar auxílio na Fundação Hospitalar, relatando que seu companheiro, sob efeito de álcool, a ameaçara de morte e tentara provocar um acidente. O homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São Bento do Sul para os procedimentos legais. Confira os detalhes deste caso na Tribuna do Povo.

