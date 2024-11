Homem é preso em Joinville com 140 kg de drogas no carro Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 14/10/2024 - 15h12 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h12 ) twitter

A polícia prendeu um homem em Joinville que transportava mais de 140 quilos de drogas no bairro Pirabeiraba. O veículo estava visivelmente rebaixado, o que chamou a atenção das autoridades, levando à abordagem e descoberta da grande quantidade de entorpecentes. A rápida ação policial resultou na apreensão das drogas e na prisão do suspeito, que agora está sob custódia para responder por tráfico. Essa operação destaca a importância da vigilância nas rodovias e do combate ao tráfico de drogas na região. Confira todos os detalhes na reportagem da Tribuna do Povo.

