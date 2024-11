Homem é preso em flagrante com meia tonelada de maconha dentro de casa em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 21/10/2024 - 11h03 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h35 ) twitter

#RecordMinas

Um homem foi preso em flagrante com mais de meia tonelada de drogas dentro de casa, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em BH. A polícia recebeu denúncias que indicavam que o local estaria sendo usado como ponto de esconderijo das drogas. Dentro do imóvel, foram encontrados o restante dos materiais como uma prensa, três balanças de precisão, além de um aparelho celular que também foi apreendido.

