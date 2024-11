Homem é preso em Delta por suspeita de estuprar mulher embriagada | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/10/2024 - 14h19 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 40 anos foi preso em Delta, Minas Gerais, suspeito de cometer um crime sexual contra uma mulher após uma festa. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, depois de ingerir bebidas alcoólicas, perdeu a consciência e acordou nua ao lado do suspeito. Ela então procurou a Polícia Militar, que realizou a prisão do homem na chácara onde o crime teria ocorrido.

A mulher afirmou que não se lembrava dos detalhes do que aconteceu após ter ficado inconsciente e, ao retomar a consciência, percebeu que havia sido violentada. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que seguirá com as investigações.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=VqNkAOIhkRc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=PA_G_EJ74qU

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=FieMgfVIdUM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Delta #estupro #crime

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.