Homem é preso com grande quantidade de maconha em Itúrama | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 14h14 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na noite de ontem, 16 de junho, durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na MGC-497, em Itúrama. Ao realizar uma abordagem de rotina em um veículo, os policiais encontraram um esconderijo no assoalho do carro contendo 210 tabletes de maconha, com um peso estimado de 120 quilogramas.

A droga, que tinha como origem Foz do Iguaçu, no Paraná, e como destino final Uberlândia, em Minas Gerais, foi apreendida. O motorista, que não teve sua identidade revelada, foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=NJ5LxLw_5WY

👉 https://www.youtube.com/watch?v=sPcptetTtXw

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=3ybrte4W5fE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #prf #drogas #tráfico

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.