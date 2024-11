Homem é preso com galão de gasolina e isqueiro em Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/10/2024 - 09h04 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h03 ) twitter

Na noite dessa segunda-feira, a Polícia Militar prendeu um homem de 48 anos no bairro Morumbi, em Uberlândia, após flagrá-lo com um galão de gasolina e um isqueiro na Avenida Jerônimo José Alves. Durante a abordagem, o suspeito apresentou versões contraditórias, chegando a sugerir que trocaria os materiais por drogas. As justificativas não convenceram os policiais, resultando na prisão em flagrante do homem, que é suspeito de planejar um incêndio em um ônibus.

A ação ocorre em meio a uma operação montada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), que intensificou as patrulhas em áreas que seriam dominadas por organizações criminosas. A operação, que visa reforçar a segurança nos terminais de ônibus e combater a recente onda de ataques a coletivos na cidade, já resultou em cinco veículos sendo alvo de ações criminosas, com quatro deles sendo incendiados. As viaturas da Polícia Federal também estão nas ruas, aumentando a presença policial e a segurança na região.

