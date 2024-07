Homem é preso com 200kg de maconha no carro na MG-255 | Balanço Geral Manhã

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Homem é preso com 200kg de maconha no carro na MG-255

Homem preso com 200 kg de maconha durante patrulhamento de rotina na MG-255. A Polícia Militar Rodoviária abordou o motorista de um carro prata, que demonstrou nervosismo. Durante a inspeção no veículo, os militares encontraram 212 tabletes de maconha pesando 194 quilos escondidos no porta-malas. A apreensão significativa destacou a eficácia das operações de rotina da polícia.

O motorista, um homem de 29 anos, admitiu que a droga veio do Mato Grosso do Sul e seria levada para a região de Montes Claros. Ele foi preso em flagrante e levado até a delegacia para as devidas providências. A operação impediu que uma grande quantidade de entorpecentes chegasse ao seu destino, reforçando o compromisso da polícia com a segurança pública.

