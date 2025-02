Homem é preso após matar o irmão em disputa por herança na Paraíba Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 26/02/2025 - 09h53 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h19 ) twitter

Um homem foi preso sob a suspeita de ter assassinado o próprio irmão em Esperança, na Paraíba. A vítima foi morta com golpes de faca após uma discussão sobre a partilha da herança deixada pelo pai falecido. A mãe dividiu 50% do valor do imóvel entre os filhos, mas a vítima não concordou com a partilha, acusando o irmão de ter recebido um valor maior. O conflito entre os irmãos já havia gerado boletins de ocorrência anteriormente. O suspeito se apresentou na delegacia alegando legítima defesa e será encaminhado ao presídio após o interrogatório pela polícia civil.

