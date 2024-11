Homem é preso após furtar casa e fugir pelo telhado, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 11/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h42 ) twitter

Um homem foi preso após furtar objetos de uma residência e tentar fugir pelo telhado, na tarde desta sexta, 8, no bairro Monte Alegre, Zona Oeste de Ribeirão Preto. A Polícia Militar, com apoio do Helicóptero Águia, conseguiu localizar o suspeito dentro de uma casa na rua Paranapanema.

*Reportagem exibida em 08/11/2024.

