Homem é preso após denúncias de maus-tratos em Blumenau
21/08/2024 - 08h14 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h13 )



Um homem foi preso em flagrante em Blumenau após uma denúncia de maus-tratos contra um cão. O animal foi encontrado em condições precárias: ferido, amarrado a uma corrente curta, sem comida e com acesso apenas a água contaminada. A prisão foi realizada pelos policiais civis da Delegacia de Proteção Animal e do Departamento de Investigação Criminal, na residência do tutor. O homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau e enfrentará acusações de maus-tratos, que podem resultar em pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda de animais. O cão foi levado ao veterinário e, posteriormente, estará disponível para adoção. Acompanhe a reportagem completa para mais detalhes sobre o caso e as medidas legais tomadas.

