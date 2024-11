Homem é preso após dar tiros para o alto durante briga de vizinhas, no Centro de Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 16/10/2024 - 16h20 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma briga de vizinhos por conta de uma dívida terminou com um homem preso por dar tiros para o alto, na noite desta terça (15), na Rua Tiradentes, no Centro de Franca. Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher teria ido até a casa da vizinha para tirar satisfações após uma suposta dívida – revoltada por não ser atendida, ela começou a gritar e fazer barulho no portão. O outro vizinho, incomodado, por ter um filho autista, começou a discutir com a mulher, sacou a arma e efetuou disparos para cima.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.