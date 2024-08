Homem é preso após atear fogo em casa da companheira em Patrocínio | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/08/2024 - 08h38 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h07 ) ‌



Um crime de violência doméstica aconteceu na cidade de Patrocínio. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após atear fogo na casa da companheira, de 35 anos, no bairro Boa Esperança.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que sofria ameaças do companheiro há algum tempo. No dia do crime, após uma discussão, o homem fugiu e a mulher procurou ajuda em uma farmácia. Ao retornar para casa, encontrou o imóvel em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, mas a casa foi parcialmente destruída.

Com base em denúncias anônimas, a Polícia Militar localizou e prendeu o suspeito no bairro Ouro Preto. Ele foi autuado por incêndio e ameaça, além de estar em descumprimento de medidas judiciais.

