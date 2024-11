Homem é preso após agredir esposa grávida e a filha dela de 7 anos por 3 dias, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 14/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h31 ) twitter

Um homem foi preso após espancar e manter em cárcere privado a companheira grávida, de 48 anos, e a enteada de 7 anos, por três dias consecutivos, dentro da residência do casal, na rua Rio Formoso no bairro Ipiranga em Ribeirão Preto. A mulher conseguiu pular o portão da casa e pedir ajuda aos vizinhos, que chamaram a Polícia Militar; o homem tentou fugir levando a filha mais velha, mas acabou preso. Segundo a PM, além de arrancar os dentes da enteada de 7 anos, o homem usava fios nas agressões e água fervendo; a companheira ainda teria sido obrigada a ter relações sexuais com o marido.

*Reportagem exibida em 13/11/2024.

