Homem é morto e outro preso após furtarem moto em Contagem (MG) Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 23/10/2024 - 12h21 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Dois homens, de 20 e 23 anos, furtaram uma moto no bairro Arvoredo, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo, porém, tinha rastreador e a partir do aparelho o dono da moto furtada, acompanhado de um amigo, decidiu ir atrás dos suspeitos para ‘acertar as contas. Ao encontrar o veículo, o homem atirou nos suspeitos. Um deles morreu ainda no local. O outro foi contido e ficou esperando pela chegada da polícia, que foi chamada pelo autor dos disparos. Veja a reportagem completa acima.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.