Homem é morto e filha fica ferida após carro da família ser atingido por 40 tiros na Grande BH

Um homem, de 27 anos, foi executado a tiros quando chegava em casa, no bairro Tropical, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima estava em um carro acompanhado da esposa e da filha, uma criança de dois anos, que também foi atingida pelos mais de 40 tiros disparados. Testemunhas contaram que a família chegava em casa, quando um veículo se aproximou. Dois homens saíram e foram em direção ao carro efetuando disparos de arma de fogo. As rajadas de tiros deixaram os moradores assustados. De acordo com a Polícia Militar, a vítima seria um dos gerentes do tráfico de drogas de uma gangue que atua na cidade de Betim, também na região metropolitana. Os suspeitos ainda não foram localizados. A criança foi levada para o Hospital Municipal de Contagem e não corre risco de morte.

