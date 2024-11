Homem é morto com ajuda de amigos em emboscada de traficante na Grande BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 09/11/2024 - 07h18 (Atualizado em 10/11/2024 - 01h18 ) twitter

Um homem de 40 anos foi morto em uma emboscada por dívidas com drogas na cidade de Contagem, na Grande BH. A vítima teria sido levada até o local do crime por dois amigos, que acabaram sendo presos. Um terceiro suspeito de envolvimento no crime ainda segue foragido.

