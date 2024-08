Homem é morto a tiros após perseguição em Prata | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 20/08/2024 - 08h21 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h57 ) ‌



Um homem foi assassinado em Prata a tiros após tentar fugir de criminosos. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em um comércio local quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha. Os criminosos efetuaram diversos disparos contra o homem, que tentou escapar correndo pela cidade. A perseguição teve fim na Praça Getúlio Vargas, a cerca de 400 metros do local do primeiro ataque, onde a vítima foi alcançada e atingida por pelo menos cinco disparos, resultando em sete perfurações em seu corpo.

A perícia técnica esteve no local do crime e recolheu um projétil encontrado sobre o corpo da vítima, além de diversas cápsulas deflagradas ao longo do trajeto da perseguição. O SAMU foi acionado, mas ao chegar ao local constatou o óbito. Até o momento, os autores do crime não foram identificados e a motivação para o homicídio permanece desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso e busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos e esclarecer as circunstâncias do crime.

