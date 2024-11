Homem é morto a facadas pelo ex-marido da namorada em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/11/2024 - 07h33 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h47 ) twitter

Um homem foi morto a facadas pelo ex-companheiro da atual namorada, no bairro Residencial Integração, em Uberlândia. O crime ocorreu dentro da casa da vítima, onde a mulher estava com sua filha de cinco anos e o namorado. Segundo relatos dela à polícia, o ex-marido vinha fazendo ameaças constantes devido à nova relação, demonstrando não aceitar o término do casamento. Durante a madrugada, a mulher ainda trocava mensagens com o ex-companheiro, que voltou a ameaçar o casal.

Pouco tempo depois, o suspeito invadiu a residência pelo telhado e atacou o atual companheiro da mulher com uma faca. Os dois lutaram, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e caiu no chão. Em seguida, o autor pegou uma faca maior e ameaçou a ex-esposa. Antes de fugir, ele trancou o portão e escapou em uma motocicleta branca, parando posteriormente na casa dos pais no bairro Alto Umuarama, onde deixou o veículo e seguiu de bicicleta. A motocicleta foi apreendida pela polícia, que continua as buscas para localizar o suspeito. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

