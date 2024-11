Homem é morto a facadas pelo enteado após agressão à mãe em Araguari | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/11/2024 - 09h06 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h48 ) twitter

Em Araguari, um homem de 51 anos foi morto a facadas pelo próprio enteado, de 32 anos, após uma agressão à mãe do rapaz. O homicídio aconteceu na tarde desta segunda-feira, em uma residência localizada no bairro Fátima. A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h, quando a mulher da vítima, visivelmente transtornada e com sinais de embriaguez, pediu ajuda. Ela relatou que o companheiro estava desmaiado e apresentava perfurações no peito e no pescoço, sendo encontrado sem roupas e em meio a uma grande quantidade de sangue.

De acordo com a PM, a vítima e a mulher tinham registros anteriores de agressões. A mãe do enteado contou aos policiais que, no último final de semana, o homem teria agredido a mulher, o que motivou o filho a tomar a decisão de vingar a agressão. O enteado, então, atacou o padrasto com uma faca. A arma do crime foi localizada dentro da casa, e o suspeito foi preso em flagrante.

O homem já possuía passagens por lesão corporal e tráfico de drogas. A vítima não resistiu aos ferimentos e foi constatado o óbito no local, após o acionamento de uma equipe do SAMU. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

