Homem é flagrado por câmeras em dois furtos em Uberlândia em menos de uma semana | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/11/2024 - 09h21 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em menos de cinco dias, um homem causou prejuízos em dois estabelecimentos de Uberlândia: uma concessionária no bairro Santa Mônica e uma academia no bairro Tibery. O primeiro furto aconteceu no início do mês, quando o indivíduo invadiu a concessionária e mexeu em várias ferramentas da oficina. Ele levou um tablet, um computador e, fora do local, foi flagrado pegando fios caídos e colocando-os em um saco.

No começo desta semana, o mesmo homem retornou ao crime, desta vez invadindo uma academia localizada na Rua Antônio Rezende Costa. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele forçou um armário e roubou um óculos e um monitor de catraca. Em seguida, o homem subiu e levou aparelhos eletrônicos, uma mangueira e um óculos de natação. Ambos os furtos foram registrados por câmeras de segurança, que ajudaram na identificação do autor dos crimes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=1611jC2TRo8

👉 https://www.youtube.com/watch?v=acOttYpJKx8

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=GzQrkjlF5fo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.