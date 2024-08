Homem é flagrado arrombando e furtando veículo em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 15h14 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h55 ) ‌



Na manhã de ontem (22), por volta das 9h, um novo caso de furto de veículo foi registrado na cidade. O incidente ocorreu na Avenida Marcos de Freitas Costa, no bairro Daniel Fonseca. Um indivíduo foi flagrado arrombando o vidro traseiro de um Fiat Uno branco e furtando pertences que estavam no porta-malas do veículo.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e está investigando o caso. As autoridades solicitam a colaboração da população para identificar o autor do crime e recuperar os objetos furtados. Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações deve ser repassada imediatamente à polícia.

