Homem é executado com cinco tiros em Uberlândia | Cidade Alerta Minas

Um homem de 26 anos foi encontrado morto com marcas de tiros na rua Tito Teixeira, no bairro Custódio Pereira, em Uberlândia. O corpo foi localizado próximo à calçada de uma residência, apresentando ferimentos na cabeça e sinais de sangramento na boca e no ouvido, além de um dedo quebrado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi alvejada com ao menos cinco disparos: dois na cabeça, um em cada mão e um nas costas. A motivação e a autoria do homicídio ainda são desconhecidas, e a investigação segue em andamento para elucidar as circunstâncias do crime.

Peritos estiveram no local e realizaram a análise da cena. O caso será encaminhado para a Polícia Civil, que dará sequência às investigações na tentativa de identificar os responsáveis pelo assassinato.

